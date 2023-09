Jairo de Yahritza y su Esencia dice que no conocía a Tizoc, tras ser comparado con él

Jairo, integrante de Yahritza y su Esencia, señaló que él fue uno de los que más recibió críticas en redes sociales por decir que no le gustaba la comida mexicana y que solo comía pollo.

Sin embargo, meses después de sus declaraciones, Jairo rompió el silencio sobre los comentarios que le mandó la gente y señaló que sí le afectaron.

Yahritza y su Esencia ofrecieron una entrevista al podcast de Gusgri en YouTube y ahí contaron un poco de cómo han sobrevivido a los ataques en redes sociales.

Gusgri le preguntó directamente si a él le habían afectado los comentarios en los que la gente lo comparaba con Tizoc, a lo que el joven músico de 19 años aseguró que sí, pero también confesó que al principio no entendía dicha similitud, pues desconocía quien era este emblemático personaje que fue interpretado por Pedro Infante en una película del Cine de Oro Mexicano en 1957.

“La verdad sí me afectó, porque miraba videos en for your page (de TikTok) y no ponían a lado, la cara de él y la mía, pero no sabía quién era”, dijo Jairo.

Su hermano Mando confirmó que al inicio Jairo no sabía quién era Tizoc, hasta que después investigó que se trataba de Pedro Infante.

Yahritza y su Esencia revelan las cosas que sí les gustan de México

En la misma entrevista los tres jóvenes que integran la agrupación de corridos tumbados señalaron que sí hay cosas que les gusta de México y que durante su estancia en el país visitaron varios restaurantes y probaron tacos de canasta afuera de su hotel.

Adelantaron que tras su primera visita a México van a tener más fechas como parte de una segunda gira por Estados Unidos, pues cabe recalcar que en México solo tuvieron éxito en su show en Monterrey.

En Guadalajara se canceló porque reportaron pocas ventas y en CDMX los abuchearon en Festival Arre y en el Zócalo Capitalino. Todavía no los perdonan al cien por ciento.