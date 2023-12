¿Quién es Jewel, la nueva pareja de Kevin Costner?

Los fans de películas clásicas como “El guardaespaldas” y “Danza con lobos” están de fiesta por su ídolo Kevin Costner, pues se reveló que el famoso actor y director anda estrenando pareja, quien es ni más ni menos que la cantante Jewel.

Esto ocurre luego de que Kevin Costner protagonizó el escándalo de su divorcio con Christine Baumgartner, con quien estuvo casado 18 años, pues estuvo repleto de peleas, polémicas y situaciones tóxicas.

La catedral del chisme TMZ difundió una serie de fotos en las que se ve a Kevin Costner, de 68 años, pasándola muy románticamente con Jewel, cantautora de 49 años. Las postales fueron capturadas en la isla Necker, de las Islas Vírgenes Británicas, propiedad del multimillonario Richard Branson.

Ambos famosos formaron parte de una recaudación de fondos para la Inspiring Children Foundation a través del tenis. Jewel es la fundadora de dicha organización, mientras que Costner solo actuaba en calidad de invitado.

Una fuente anónima afirmó que ambos volaron juntos a dicha isla del Caribe y han pasado bastante tiempo juntos durante más de una semana de viaje: "cien por cien que algo estaba pasando" entre ellos.

“Se les veía coqueteando, y cuando estaban juntos, era como si ambos sencillamente se iluminaran el uno al otro", añadió.

¿Quién es Jewel?

Jewel inició su carrera en 1993, cuando 1993 Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, la vio cantar en un café. Tras ello otro artista le envió a su representante para conocerla y eso hizo que firmara con Atlantic Records, a los 17 años.

A los 19 años lanzó su primer álbum, “Pieces of You”, en 1995. El álbum se mantuvo en el Billboard 200 durante dos años y vendió más de 12 millones de copias en Estados Unidos. Los sencillos más conocidos de este CD fueron "You were meant for me" y "Foolish Games". Debido a su éxito, cantó el himno nacional estadounidense en la Super Bowl de 1998.

Otras de las canciones de Jewel son “Hands”, Dancing Slow”, Foolish”, “You Were Meant For Me” y “Down So Long”.

En 2008 se casó con el vaquero de rodeo Ty Murray, de quien se divorció en 2014. Según una fuente, si no ha tenido pareja hasta ahora es porque es una mujer "exigente": "Quiere un buen hombre y Kevin cumple con los requisitos".