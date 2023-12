¿Quién es Laury Saavedra, novia de Anuel AA?

Anuel AA está dando mucho de qué hablar pues por fin se descubrió la identidad de la joven con la que reemplazó a la violenta y detenida Yailin La Más Viral, se trata de Laury Saavedra y a continuación te decimos todo lo que se sabe de ella.

Cabe recordar que fue el pasado 4 de julio de 2023 cuando Anuel AA compartió una fotografía con una misteriosa joven, la cual resultó ser Laury Saavedra, sin embargo, por meses se desconocía de quien se trataba.

anuel y laury saavedra juntos 👹🔥 pic.twitter.com/ddaB4W3VPu — raul molina (@Raulmolina82) July 5, 2023

Por ese motivo, diversas mujeres (que fueron calificadas por los fans de Anuel como “chichifas profesionales”) afirmaron ser la musteriosa mujer de la cual no se podía distinguir bien el rostro, siendo la principal de ellas una joven identificada como Sharza Moriel.

No obstante, ya se descubrió que esa mujer es Laury Saavedra, quien, a diferencia de sus “comptidoras” tiene sus redes sociales privadas y, al parecer, busca no llamar demasiado la atención.

Lo que se sabe de Laury Saavedra es que es una modelo de nacionalidad venezolana que vive en Miami.

Incluso Anuel AA afirmó que su nueva pareja intenta mantenerse alejada de los medios y los chismes de farándula. Por ese motivo, hasta ahora se desconoce cómo fue que Anuel y Laury se conocieron y la manera en la que se desarrolló su amor.

Además, su ex Yailin la más viral no se ha posicionado al respecto y posible que no lo haga pronto, pues hace unos días fue arrestada por agredir a su nuevo novio, el tóxico y violento Tekashi 69, a quien además amenazó con un cuchillo de filetearlo.