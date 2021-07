¿Jimin tiene un clon? Influencer se opera 18 veces para parecerse al idol de BTS

Tal parecer ser que Jimin, de BTS, tiene un fanático realmente obsesionado con él, pues un influencer británico se ha operado la cara 18 veces para parecerse al idol.

Se trata de Oli London, quien invirtió 150 mil dólares en cirugías estéticas a lo largo de ocho años para lucir como Jimin. Incluso asegura que se identifica como coreano.

“¡Soy finalmente coreano! Finalmente he transicionado. Estoy tan feliz, completé mi look. Finalmente soy coreano, chicos: tengo los ojos, también me levanté las cejas”, expresó en un video post operatorio.

Asimimo, Oli London aseguró que previo a sus cirugías se sentía “atrapado” en el cuerpo equivocado:

“Sé que es confuso, nadie nunca ha salido del clóset como ‘Jimin’ o coreano. En verdad he luchado con problemas de identidad sobre quién soy”, agregó.

“Mis pronombres son elles y Jimin... ese es mi nombre coreano. Me veo y siento coreano, ya no me identifico como británico. Corea es mi cultura, mi país natal”, remarcó.