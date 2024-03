Joanna Vega-Biestro se lanza contra a Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides por pedir que la sacaran de 'Sale El Sol'

Apenas se dio a conocer que los actores Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides le pidieron a la producción del programa “Sale el Sol” que sacaran de la emisión a la conductora Joanna Vega-Biestro durante la entrevista que tenían pactada con el matutino. Esto ha sido duramente criticado por los internautas y la mismísima experta en farándula, pues se les fue con todo a los famosos.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides iba a ir a “Sale el Sol” este martes para hablar de su película “Noche de Bodas”, la cual los fans y expertos auguran que va a ser un rotundo fracaso, pues es dirigida por el actor, cuya trayectoria está conformada por “churros”.

Sin embargo, la condición que ponía la pareja de actores era que Joanna Vega-Biestro no estuviera en el foro durante su visita. Por ello la conductora decidió exhibir a Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides por nefastos e intentar tener influencia sobre una televisora que no es la suya.

“Yo estoy muy triste porque Ludwika paleta y Osvaldo Benavides iban a venir al programa a promocionar su película, pero pues pusieron una condición, que no estuviera yo en la entrevista”, los exhibió la conductora en “Sale El Sol”.

“Yo no he dicho nada más, agradezco a la producción que les dijo ‘Si no está Joanna, mejor no vengan’, entonces no van a venir”, remarcó la conductora, dejando claro que Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides son unos actores de pacotilla que sólo tienen influencia en sus casas.

“Si quiero hacerlo público porque no estamos, ni yo ni nadie, eso de condicionar preguntas o quien va a estar pues creo que no está bien, mejor si tienen un argumento, vengan y defiéndanlo, este espacio está abierto y todos estamos abiertos para un dialogo”, abundó.

Aunque no se señaló el motivo por el cual Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides no quieren a Joanna Vega-Biestro, se sabe que la conductora los criticó duramente en 2020 cuando unos actores murieron durante los rodajes de su película “Noche de Bodas”, pues los actores se mostraron indiferentes y minimizaron el deceso de sus colegas.