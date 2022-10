Destrozan a Ludwika Paleta por mensaje a Osvaldo Benavides en el que ignora a actores fallecidos

Ludwika Paleta desató polémica, pues le dedicó un emotivo mensaje a Osvaldo Benavides respecto al de los rodajes de la película “Noche de Bodas”, en la cual no mencionó a los actores que murieron ahogados.

A través de sus redes, Ludwika Paleta compartió una foto junto a su colega en la que aparecen abrazándose, la cual acompañó con este extenso mensaje:

“Hoy queda terminado un proyecto que llevábamos 10 años soñando e imaginando. Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad. Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación, tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido", inició en su mensaje.

“Sensible, amoroso, apasionado, disciplinado, paciente, chingón y un montón de cosas bonitas que la gente que estuvo en este proyecto conoció de muy cerquita. Tu reuniste a este equipo generoso de personas talentosas que, como dijiste, tenían que formar parte de esta historia”, agregó.

“Tu liderazgo y tu guía convirtieron este proyecto en uno de esos que se quedan para siempre en el corazón. Gracias Os por ser mi hermano, mi amigo, mi compañero de buenas y malas y mi confidente. Te amo”, finalizó Ludwika Paleta.

Los fans no se tardaron en reaccionar a las palabras de la famosa y la criticaron severamente por fingir demencia respecto a la tragedia que sufrieron los actores e incluso señalaron que carecía de humanidad por no hablar de ellos.

“Uy pues es de mucha felicidad acabar un proyecto tan bonito y de muchas bendiciones, lo que no puedo comprender es cómo publican como si nada hubiera pasado son dos seres humanos que perdieron la vida… debería de haber un poco de empatía”, fue uno de los mensajes extensos que le dejaron.

"Y los que fallecieron, ¿qué pasó?", "¿Y el pésame para los muertos?", "¿Y las personas que fallecieron? Pura frivolidad", "¿Algún mensaje sobre los actores fallecidos?", "Y los ahogados, bien gracias", "Ten consideración, primero unas palabras para los actores que perdieron la vida", "¿Y los que fallecieron? Yo pensé que iba hacer de eso", fueron otros comentarios.