Jodie Foster: 'Quiero hacer películas que tengan el potencial de llegar a una audiencia más amplia'

En su tercer día de actividades en el encuentro fílmico celebrado en Morelia, Jodie Foster dio una Clase Magistral en el Teatro Melchor Ocampo ante varios asistentes emocionados que aprovecharon la oportunidad para saber más acerca de ella y lo que opina sobre el quehacer cinematográfico desde sus posiciones como actriz, directora y productora.

“Quiero hacer películas que tengan el potencial de llegar a una audiencia más amplia y quiero crear personajes muy complicados, por ejemplo ese era realmente mi objetivo con películas como Contacto o La habitación del pánico, se trataba de hacer una película que tuviera una capa de literatura o que fuera bastante difícil, pero también que existía en un nivel primario de audiencia muy pura; no hice tantas películas independientes como desearía haber hecho en esos años”, comentó la intérprete sobre lo que busca y ha buscado con sus actuaciones.

“Empiezas a hacer películas porque te encantan y han cambiado tu vida de alguna manera, te ves en la pantalla y dices ‘ahora entiendo mis sentimientos’ y puedes expresarte de maneras que te hacen mejor en lugar de empeorar, entonces te conviertes en actor o tomas una forma porque esperas de alguna manera mejorar y lo que descubres es que eres tú e inspiras a la gente a querer ser mejor, ese siempre ha sido mi impulso para hacer películas”, contó acerca del impacto que puede tener con su trabajo en quienes la vemos en pantalla.

Jodie Foster durante una Clase Magistral desde el Teatro Melchor Ocampo. Foto: Prensa FICM

te puede interesar Ángeles Cruz apuesta por nuevas narrativas

“Cuando comencé a actuar éramos solo yo y un grupo de personas que me enseñaron el decoro de hacer películas, era cómo ser una familia y estos maravillosos padres y hermanos me veían como una especie de hija”, compartió al respecto de sus inicios actuando.

“Cuando conocí a un entrenador de actuación por primera vez en mi vida fue difícil y de repente un día me conecté emocionalmente con el material de una manera que no lo había hecho antes y me di cuenta de que todo lo que realmente tenía que hacer era tomar un poco de café y luego que alguien diga acción, en realidad la experiencia de interpretar a otra persona que vive con sus emociones en el exterior es fácil, pero simplemente le tenía tanto miedo que me resultaba difícil”, expresó mientras seguí hablando de sus primeras experiencias como actriz.

Jodie Foster durante una Clase Magistral desde el Teatro Melchor Ocampo. Foto: Prensa FICM

“Me encanta el oficio de dirigir, lo que realmente me gusta es estar en el lugar con muchas personas y crear un ambiente lleno de alegría, así es como me gusta hacer películas y creo que eso es lo que permite tener mejores experiencias; para hacer una película dedicamos mucho tiempo y preparación para cuando llegue el momento tener libertad y poder ser espontáneos, no eres solo tú y no es solo tu elección porque cada persona es una parte de lo que se está creando como si fuese un pequeño Frankenstein”, explicó sobre trabajar en equipo en un rodaje mientras dirige.

te puede interesar Jodie Foster recibe homenaje en el FICM

Al hablar de su experiencia dirigiendo, la realizadora puso como ejemplo su experiencia haciendo El castor, trabajando esa vez con Mel Gibson como protagonista. “A Mel lo conozco desde hace muchos años, es muy divertido y un gran actor, yo le quería dar esa película porque sabía que él entendía el trauma por el que estaba pasando el personaje y yo sabía lo que él aportó y estoy muy orgullosa de su actuación, la contribución que hizo fue tan completa, profunda y hermosa”.

Jodie Foster también compartió durante su charla que a lo largo de su carrera como actriz se había encontrado y había trabajado con pocas directoras, algo que la motivó para convertirse también en directora. Luego de una jornada bastante productiva, la cineasta se despide del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y de su público.

Jodie Foster durante una Clase Magistral desde el Teatro Melchor Ocampo. Foto: Prensa FICM

Síguenos en Google News

DGC