Joel, el hermano de Valentín Elizalde, sufre duro accidente automovilístico (VIDEO)

Joel Elizalde, el hermano de Valentín Elizalde, casi se une al Gallo de Oro en el más allá, pues dio a conocer que sufrió un aparatoso accidente vehicular y mostró los severos daños con los que su unidad resultó.

A través de su cuenta de Instagram, Joel Elizalde compartió un video en el que dio los detalles de su devastador siniestro, además de que mostró cómo quedó de dañado su camioneta Ram, en la cual iba junto a su hijo.

Joel Elizalde

En el video se puede ver que el accidente ocurrió en medio de la autopista; la camioneta resultó con severos daños en la parte delantera y una de la zona de las llantas quedó completamente destrozada.

"He recibido muchos mensajes y llamadas preguntando si éramos nosotros los del accidente: sí íbamos a bordo del vehículo, pero gracias a Dios no pasó a mayores y todos nosotros que íbamos dentro del carro estamos a la perfección", fue la descripción que Joel le puso a su clip, en el que no contó de quién fue la culpa el accidente.

"Mi hijo y yo, que venimos en el carro, estamos ilesos, ni rasguño. A todos ustedes que están pendientes de nosotros, Dios los bendiga, aquí seguimos en carretera y seguimos para ustedes. No pasó nada y gracias por estar pendientes", añadió en sus historias.

Como era de esperarse muchos de sus colegas del gremio musical se manifestaron en los comentarios y le mandaron mensajes de apoyo a Joel Elizalde:

"Mi viejo, ánimo. Lo bueno que está bien, gracias a Dios", "Gracias a Dios no pasó a mayores, hermano, los fierros como sea", "Ánimo mi amigo Joel", "Todo bien amigo Joel, qué bueno no pasó a mayores, bendiciones viejón", "Bendiciones viejón, qué bueno que todo bien" y "Compa Joel, Dios está con ustedes, abrazo y a la orden", le escribieron artistas como el Gallo Elizalde, El Coyote, Poncho Lizárraga y Fidel Rueda, entre otros más.

Joel Elizalde agradeció las muestras solidarias respondiendo: "Muchas gracias amigos y compañeros por sus mensajes y bendiciones, cuídense mucho ustedes que también andan recorriendo las carreteras".