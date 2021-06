¡Como con Jolette! Lolita Cortés pide no votar por Macky González en "Las Estrellas Bailan en Hoy"

Lolita Cortés, la juez de hierro de Las Estrellas Bailan en Hoy, se lanzó contra Macky González con una dura crítica en su participación de este lunes.

Lolita Cortés pidió al público reconsiderar su preferencia por Macky González y Memo, quienes la juez consideró que dieron una presentación de bajo nivel en comparación de sus otros compañeros de concurso.

“Al principio, cuando inició la coreografía, estaban completamente descuadrados, ni siquiera están siguiendo la cuadratura de la música, como dice ‘Latin’, necesito que no solo vengan a ensayar, que ensayen en sus casas, que se graben ensayando y que sigan la cuadratura.

"De verdad, que a estas alturas que ustedes estén descuadrados me parece un error catastrófico y me pregunto ‘Qué está viendo el público’, esto ya no está al nivel de lo que vimos la semana pasada, no está en lo más mínimo, le pido al público, chequen los niveles por favor”, dijo Lolita Cortés.

Por su parte Latin Lover criticó que iban disparejos, mientras que Andrea Legarreta, conocida por ser la juez buena onda les dio un siete de calificación. Te puede interesar "Su crítica está destinada a destruir": Jolette defiende a Laura Bozzo de Lolita Cortés (VIDEO) Crítica de Lolita Cortés recuerda a Jolette La crítica que Lolita Cortés le dio a Macky González y a su compañero Memo recordó la dura crítica que le dio a Jolette cuando era juez de La Academia hace más de 15 años en la que pidió formalmente a los fans del programa que no votaran por la participante, pues tenía un bajo desempeño en el programa de talento. (4/4) No es la primera vez que una polémica entre alumnos y jueces de #LaAcademia se presenta. Lola Cortés también dio una lección a la exalumna Jolette. Entonces ¿quién crees que es más ruda?

Danna Paola vs. Lolita Cortés pic.twitter.com/cjYOsiDRZW — hiloinformativo (@hiloinformativo) January 6, 2020 Cabe recordar que hace unas semanas Jolette le envió un mensaje a Laura Bozzo en el que le pidió no dejarse herir por la crítica de Lolita Cortés.