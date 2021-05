Laura Bozzo y Lolita Cortés se dan agarrón por lo ocurrido en "Las Estrellas bailan en Hoy"

Laura Bozzo y Lolita Cortés protagonizaron una intensa pelea luego de que la primera dejó plantado a Carlos Bonavides en “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Laura Bozzo iba a ser la pareja de Carlos Bonavides en el popular concurso de baile; sin embargo, la polémica conductora no asistió, motivo por el cual el comediante tuvo que bailar solo “Quimbara”, de Celia Cruz.

Lola Cortés pide que no regrese Laura Bozzo a participar en "Las estrellas bailan en Hoy" 😳👎💃🕺 pic.twitter.com/5nzJpnQbDr — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) May 6, 2021

Esto desató la furia de los internautas, ante lo cual Laura Bozzo se justificó que no asistió ni a los ensayos ni a “Las Estrellas bailan en Hoy” a causa de una gastritis.

“Quería informarles que el día de ayer tuve una severa crisis de gastritis muy, muy fuerte, que me viene cada cierto tiempo por la peritonitis, y todos los problemas que he tenido a lo largo de mi vida. Estuve hace unas horas en una clínica donde me pusieron suero y ya estoy mejor”, dijo.

No obstante, a Lolita Cortés no le pareció nada la justificación de la conductora, motivo por el cual la llamó “patética” y le exigió no regresar nunca a “Las Estrellas bailan en Hoy”.

“No regrese, no la necesitamos en lo más mínimo, no me interesan ni sus lágrimas ni su llanto en lo más mínimo, no me interesa. 62 años (de carrera) y sigue sintiendo esta pasión y el hambre de subir al escenario, para cualquier persona que diga que esto es un hobby está equivocado, cheque si su hobby (Laura) dura sesenta y tantos años y vivimos de esto”, arremetió.

“Se queja de todo, a todo tiene que contestar… señora, usted no baila, las hojas se mueven mejor que usted”, apuntó.

Ante ello, Laura Bozzo atacó a Lolita diciéndole que “nadie me va a decir que me escapé”.

“Señora Lolita, a mí me juzgó mal; falta de ética profesional estar predispuesta contra una persona… ¿patética? ¿usted reina de qué se cree? Me siento orgullosa de jamás haber agachado la cabeza ante nadie y jamás haberme escapado. No voy a permitir que a mí se me juzgue sin saber y ¡de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ a mí no me saca nadie!”, apuntó.