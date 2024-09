Joven le pide FOTO a Marco Antonio Regil sin saber quién es: 'me suena su cara'

Ha quedado más que claro que Marco Antonio Regil es un famoso obsoleto y que su relevancia quedó en una era pasada perteneciente al periodo precámbrico, pues una joven streamer se tomó una foto con el conductor del extinto programa “100 mexicanos dijeron” sin tener ni la más remota idea de quién era.

A través de redes sociales se viralizó un post que la joven identificada como Sin6n compartió para presumir su foto con Marco Antonio Regil, en el que admitió que no sabía quien era el famoso, que ahora se dedica a vender cosas consideradas como estafas en sus redes sociales.

La joven presumió su foto con Marco Antonio Regil, la cual se tomó a bordo de un avión en el que ella y su familia se o encontraron. Y, como toda la gente borrega que le da fama a personas cringe y deleznables, se le acercó a pedirle una foto porque vio que mucha gente lo estaba haciendo.

"Hay un señor en el avión que no le dejan de pedir fotos y autógrafos, pero no sé quién es, y le pido foto (...), perdón señor, por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quién es, me suena mucho su cara, pero no sé de dónde", señaló la muchacha junto a su foto con Marco Antonio Regil.

Tras recibir decenas de burlas por parte de los fans, la joven admitió que sólo le pidió la foto al famoso porque sus padres le dijeron que era un famoso.

“Porque mis papás me dijeron que me la tomara JAKAKAJAJ aparte me sonaba su cara”, confesó.

https://t.co/1OeoYiVqHX pic.twitter.com/CIuXN7fIHY — sin6n ʚɞ (@sin6n_) September 21, 2024

Como era de esperarse, los fans se burlaron de la situación, además de que remarcaron que por eventos como este está más que claro que la carrera de Marco Antonio Regil quedó atrapada en una época olvidada desde hace tiempo.

“Conociste a Marco Antonio Regil y no enloqueciste? Definitivamente vivimos en una sociedad”, “No mms! Pues cuantos años tengo”, “de esta manera se nota que Marquito ha dejado de ser relevante en las nuevas generaciones, ya sólo se dedica a estafar a gente e sus redes” y “Por qué nunca le hemos conocido una novia a Marco Antonio Regil??”, dijeron.