Juan Osorio intenta censurar a 'Venga la Alegría' y lo veta de conferencia de 'Aventurera': 'trató de intimidar'

Juan Osorio dejó más que claro que es un señor berrinchudo que no soporto la crítica y que no reconoce que ya hace puras producciones mediocres, pues el ex de Niurka intentó censurar al programa “Venga la Alegría”, el cual ha dicho verdades sobre su “Aventurera”, negándole el acceso a su equipo a una nueva conferencia de prensa sobre la obra encabezada por Irina Baeva.

A través de sus redes sociales, “Venga la Alegría” dio a conocer que Juan Osorio intentó intimidar a su equipo que asistió al Salón Los Ángeles para la conferencia de “Aventurera”. Y es que no se iba a dar cualquier anuncio random, sino que el productor iba dar a conocer que su nepo baby sin talento Emilio Osorio se iba a sumar a la producción.

“Juan Osorio molesto por la crítica a su obra Aventurera, frenó el acceso a medios de comunicación en la conferencia de la Sonora Santanera y Emilio Osorio en su debut en la obra ya mencionada. Nuestro equipo y algunos periodistas pasaron por esta situación penosa, la tarde de ayer”, narró el reportero del matutino.

“Este equipo se hizo presente a la cita en el recinto y al momento de acreditarnos, ésta fue la reacción del equipo de relaciones públicas. El equipo de Venga la Alegría no tenía permitido el acceso. De manera diplomática, la gente de la producción, nos señaló que era la orden que tenían por parte de su jefe”, añadió.

Si Irina Baeva es Aventurera pues tambien Taylor Swift puede .. pic.twitter.com/iWIm8alRgr — Hyllda_Danyella (@hildadaniela) June 22, 2024

En ese momento llegó Juan Osorio y trató de intimidarlos: “Mientras él no estaba, a algunos periodistas se les permitió el ingreso al Salón Los Ángeles. Cuando Juan Osorio llegó al lugar se le empezó a cuestionar por qué la cámara de Venga la Alegría no pudiera ser testigo de su evento. En el ángulo anterior no se logra observar de manera detallada el contacto que él hace con nuestro equipo, primero nos apunta… trató de intimidar al equipo de Venga la Alegría y nos señala con un dedo. Luego nos sujeta de la mano”, explicó.

En represalia, el equipo de Venga la Alegría hostigó al ex de Niurka para que declarara algo y al final el productor afirmó que sí los dejaría pasar, pero no sin decirles que las críticas que “Venga la Alegría” ha hecho de su obra mediocre “no sanas o poco constructivas”.