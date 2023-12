'El juego del calamar: el desafío': ¿A qué hora se estrena el capítulo final?

Aunque a mucha gente no le encantó “El juego del calamar: el desafío” porque los participantes no se mueren de verdad como en la serie original, pero eso no fue impedimento para que las personas más sanas se divirtieran con el reality show de Netflix.

Los tres finalistas del juego deberán dar lo mejor de sí para ver cuál se va a ganar el aclamado premio de 4.56 millones de dólares. El sus pensó la hecho una de las series más vistas en México y toda Latinoamérica.

¿Quién se llevará el premio de 4.56 millones de dólares? La parte final de 'El juego del calamar: El desafío' está como para verla juntos este 6 de diciembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/LDckh81eY5 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 1, 2023

Cabe destacar que “El juego del calamar: el desafío” es una producción de Studio Lambert, The Garden y Netflix, que busca recrear de una manera mucho más sana y divertida los juegos infantiles que se vieron en la popular serie coreana que se convirtió en un fenómeno mundial.

no te pierdas: The Last of Us: revelan la fecha de estreno de la segunda temporada

El primero de los finalistas es el joven de 27 años, Phillip Cain (número 451), originario de Hawái e instructor de buceo de ocupación. La segunda es una mujer de 55 años, Mai Whelan (número 287), que vive en Virginia y es una jueza de Inmigración. Y el tercero es Samuel Wells (número 016), un artista de 37 años que reside en Florida.

Si ella no gana "El juego del calamar: El desafío" rompo algo

Aguante 287 pic.twitter.com/qN7LxBYUPO — Ulises (@Ulises_1909) November 30, 2023

El último capítulo de “El juego del calamar: el desafío” se titula “One Lucky Day” y en este podrás ver cual de los tres finalistas se alzó como el máximo ganador del concurso, llevándose a casa el premio millonario que todos envidian.

Para tu fortuna, el capítulo final de “El juego del calamar: el desafío” ya se estrenó y lo puedes ver a la hora que quieras en Netflix.