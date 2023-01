Julieta Venegas revela que su exesposo la dejó por actriz de video musical

La cantautora Julieta Venegas reveló que su exesposo Álvaro Henríquez la dejó por una actriz que apareció en un video musical de un tema que él compuso para la artista mexicana.

En el programa de Yordi Rosado, Julieta Venegas contó cómo fueron algunas de sus relaciones amorosas, señaló que después de que conoció al músico chileno Álvaro Henríquez decidieron casarse en el año de 1998.

Sin embargo, contó Julieta Venegas, era una relación que no tenía futuro porque pese a que se casaron cada uno seguía viviendo en su respectivo país y nunca hablaron sobre mudarse juntos.

Julieta Venegas recordó que su exesposo le escribió a ella el tema “No me falles” y que irónicamente cuando grabó el videoclip del tema él se enamoró de la actriz que protagonizó el sencillo.

A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción superbonita, que se llama 'No me falles' que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó