Julio Preciado sufre accidente en autobús y así quedó de la cara | FOTOS

El cantante Julio Preciado sufrió un fuerte accidente en autobús, lo que preocupó a sus fans, tras revelarse las imágenes de cómo le quedó el rostro golpeado.

En una entrevista para el programa de Sale el Sol el músico de banda reveló qué fue lo que le pasó y contó que él iba en un autobús que lo trasladaba de shows, recordó que él iba dormido, pero tras darse la vuelta se cayó de la cama y se golpeó la cara.

“Yo simplemente me di vuelta (de la cama) confiado a que estaba en mi otro autobús, soñando, no sé qué pasaría, lo bueno que no me pegué en la sien o en otro lado porque no estaríamos platicando en este momento”, mencionó Julio Preciado.

Julio Preciado sufre accidente y así le quedó la cara Foto: Sale el sol

El músico contó que sintió que se estaba cayendo a un pozo, mientras dormía, pero en realidad sí se cayó.

“Me dio un golpe la vida, de esos momentos que te quedas muy pero muy dormido cuando de repente estaba soñando que me caía en un pozo y tenía las manos así y ándale que sí me estaba cayendo de verdad”, relató.

En el programa se mostró que Julio Precio quedó muy golpeado de la cara e incluso tenía heridas abiertas, sin embargo, pudo recuperarse de las lesiones pese a que padece de diabetes.

“Sí me pegué un buen ‘fregazo’, bendito sea Dios a pesar de tener la glucosa, están sorprendidos los médicos, me dijeron ‘cicatrizaste perfectamente bien’. Aquí (en el ojo) me quedó una fisura por lo demás estoy muy bien, bendito sea mi Dios”, explicó el cantante.

El artista señaló que ya se encuentra bien, pues el incidente ya ocurrió hace varios días, pero Julio Preciado comentó que no quiso hacer público su accidente para no preocupar a sus fans: “Es más, la gente ni se enteró porque no lo publiqué”, dijo.

Y es que desde hace tiempo, el cantante ha presentado varios problemas de salud que han hecho preocupar a sus fans, por lo que quiso evitar la especulación y el escándalo como en las veces anteriores.