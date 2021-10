Jungkook de BTS es fan de Harry Styles y hace espectacular cover de Falling (VIDEO)

Jungkook de BTS sorprendió a ARMY al lanzar un cover de la canción “Falling” de otra estrella de la música: Harry Styles.

La versión de Jungkook de la canción de Harry Styles fue compartida en el canal oficial de YouTube de BANGTANTV. La interpretación del cantante de BTS se mantiene fiel al original, con su voz reflejando la de Styles.

Esta no es la primera vez que Jungkook comparte con los fans de BTS sus versiones de canciones de sus artistas favoritos. Algunos otros covers que ha hecho son “We Don’t Talk Anymore” de Charlie Puth, “Lost Stars” de Adam Levine y “Nothing Like Us” de Justin Bieber, así como “Purpose” y “2U”.

Jungkook es un gran fan de Harry Styles, ya que BTS fue nominado a los Grammy, el cantante dijo que estaba emocionado por ver a Harry.

El cover es todo un éxito y es que en tan sólo unas horas de haberse lanzado, la grabación ya supera los dos millones de reproducciones en YouTube.

Jungkook y BTS nominados a los People’s Choice Awards

BTS es una de las bandas más importantes de K-Pop y recientemente se anunció su nominación a los People’s Choice Awards, en los que los fans tienen que votar para que los ídolos se lleven el premio.

KR