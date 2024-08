Karely Ruiz anuncia que su bebé será niña con épica fiesta | VIDEO

Karely Ruiz sorprendió a toda Latinoamérica unida al anunciar que va a ser mamá pues está embarazada; tras ello, la reina del OnlyFans mexicano impactó al dar a conocer que el bebé que se está gestando en su útero es niña, lo cual compartió mediante una fiesta de revelación de género bastante épica, pero digna de una facturadora del contenido suculento de su talla.

Cabe recordar que este sábado, a través de su cuenta de Instagram, que Karely Ruiz dio a conocer su embarazo, con una fotografía de estudio muy bien realizada y producida, en la que resalta su vientre en gestación.

Karely embarazada, los fetichistas de la maternidad felices, ella sigue facturando y a ese bebé en cuna de oro. Todos ganan 👌🏻 pic.twitter.com/yhkINJ3j75 — La Vargas. (@LezVargas) August 24, 2024

La famosa acompañó su foto con un emotivo mensaje en el que deja claro que su maternidad es completamente deseada y que el hecho de haberse entrado que se convertirá en madre le trajo a su polémica vida el que es el día más feliz de su existencia.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre", señaló.

👶|| Karely Ruíz ya tuvo fiesta de revelación de sexo de su bebé ¿Y qué crees que va a hacer? Todo se pinto de rosa 💝 #CurulPuebla pic.twitter.com/1p79KGoAU2 — Curul Puebla (@CurulPuebla) August 25, 2024

Horas más tarde, Karely Ruiz celebró que hizo una fiesta de develación de género de su bebé, la cual se está viralizando por lo grande y épica que fue.

La famosa colaboradora de Santa Fe Klan compartió en sus redes imágenes y videos en los que dejó claro que el dinero no es un problema para ella, pues derrochó una lanota en su gran fiesta en la que dio a conocer que el conjunto de células que están haciendo mitosis y formando diversas estructuras orgánicas en sus entrañas ya agarraron la forma de una niña.

Asimismo, en las postales que compartió Karely Ruiz se puede apreciar al sujeto que se especula que es el padre de la bendición y el probable esposo de la creadora de contenido para amantes del contenido erótico.