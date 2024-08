¿Quién es el papá del bebé que espera Karely Ruiz?

Karely Ruiz dejó a todos sus fans con la boca bien abierta, pues anunció que está embarazada, cosa que nadie esperaba que la creadora de contenido para adultos fuera a hacer pronto. En medio de todas las felicitaciones y teorías respecto al futuro de su carrera como la reina mexicana de OnlyFans, la gente se ha preguntado quién es el papá del bebé que se está gestando en su útero.

Cabe recordar que fue hace unos momentos a través de su cuenta de Instagram que Karely Ruiz dio a conocer su embarazo, con una fotografía de estudio muy bien realizada y producida (pues a ella sí le alcanza para pagar buenos fotógrafos, en la que resalta su vientre en gestación.

La famosa acompañó su foto con un emotivo mensaje en el que deja claro que su maternidad es completamente deseada y que el hecho de haberse entrado que se convertirá en madre le trajo a su polémica vida el que es el día más feliz de su existencia, hasta ahora.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre", escribió creadora de contenido erótico.

Obviamente sus fans y amigos la han felicitado con mensajes de manual como “Por fin diste la noticia mi bebé, que hermosa noticia y que bendición tan bonita”, “Ya quería que lo dijeras para ver la reacción de much@s” y “felicidades hermosa te amo”. No obstante, otras personas han hecho el cuestionamiento respecto a quién es el padre de la criatura.

Y es que hasta ahora se desconoce si Karely Ruiz tiene un novio o pareja oficial, y uno de los últimos sujetos con los que se ha dejado ver es con el fan que premió con relaciones íntimas por tatuarse su cara.

Existe la teoría de que Karely Ruiz ha decidido ser madre soltera y no involucrar al padre biológico de la criatura en su vida, pero también se afirma que se casó hace unos meses con un caballero desconocido. Quedará esperar a ver qué ale a decir la famosa respecto su novio o padre de su bendición.