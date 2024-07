Afirman que Karely Ruiz se casó y que está embarazada; éstas serían las pruebas | VIDEO

Karely Ruiz es conocida por ser la patrona del OnlyFans mexicano, plataforma en la que vende contenido pasado de explícito que genera con famosos como Santa Fe Klan y sus mismos fans que se tatúan la cara. No obstante, tal parece ser que esos días de monetizar lo suculento podrían terminar en favor de formar una familia tradicional, pues se está afirmando que la influencer ya se casó y que hasta está embarazada.

Estos señalamientos están tomando por sorpresa a muchos suscriptores de la página azul de Karely Ruiz; no obstante, la gente que la ha seguido desde el inicio de su carrera lo están celebrando, pues la famosa modelo llegó a revelar hace algunos ayeres que deseaba ser madre y vivir la experiencia del parto.

Incluso, Karely dijo que quería que la embarazara un sujeto “con ojos de color, güerito, blanquito, bonito".

“Triunfando… con mi hijo, quiero ser mamá, ya quiero ser mamá… porque es uno de mis sueños. Siento que ya disfruté y ya viví, ser mamá es uno de mis sueños”, dijo respecto a cómo se veía en el futuro.

Ahora, el tiktoker Eddy Nieblas fue quien afirmó que Karely Ruiz se había casado y que estaba embarazada, pues en un video mostró a la famosa con un enorme anillo en el dedo anular. "Yo me fui a sus redes sociales a buscar y sí, sí trae un anillo, justamente en ese dedo", señaló.

Además, mostró testimonios de un presunto familiar de Karely que habría revelado el embarazo y boda de la influencer.

"Anónimo, pero puede ser que sí se casó porque está embarazada, trabaja en la escuela en donde está su hermana y nos contó que la mamá de Karely les dijo que estaba embarazada. Lo de que está embarazada me lo acaban de confirmar una fuente súper segura no este mensaje, lo de la boda no lo puedo confirmar lo único de información que tengo de la boda es el video de los payasos donde dicen que Karely se está casando. ¿Quién es el papá? No sé porque hasta donde sé no tenía novio o lo escondía", señaló.

Hasta ahora, Karely Ruiz no se ha pronunciado al respecto, pero los fans esperan que salga pronto a confirmar o desmentir las noticias.