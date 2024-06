¡Adiós colaboración! Karely Ruiz explota contra Babo: 'Él no me gusta' | VIDEO

La esperada colaboración entre Babo y Karely Ruiz ya no se hará realidad, pues la influencer para adultos explotó contra el cantante de Cartel de Santa y dijo que a ella no le parece agradable para grabar un video explícito con él.

La modelo de OnlyFans ofreció una entrevista al podcast de Gusgri, en la que confesó por qué ya no se hará la colaboración con el rapero Babo.

La estrella de Internet mencionó que efectivamente cuando los dos famosos se contactaron para hacer la colaboración para OnlyFans ella se negó a hacerla porque Babo le dijo que él quería tener relaciones con ella. Mientras que la famosa solo quería hacer una sesión de fotos ardiente con él.

“Yo le dije en su momento: ‘Vamos a hacer unas fotos, algo tranqui’, (y él me respondió): ‘No pues es que a mí me encanta todo’. Ah bueno pues allá busque quien le haga. Él quiere todo. Él siempre me hablaba y puedo enseñar las conversaciones que no sea hocicón”, señaló Karely Ruiz en la entrevista.

Karely Ruiz dice que no le gusta Babo

La modelo de OnlyFans, visiblemente molesta, señaló que Babo la ha seguido buscando, y que incluso le ha reclamado porque ella no le hace caso, pero la influencer mencionó que ella no tiene tiempo para él.

Karely Ruiz dijo que ella propuso hacer una colaboración de fotos porque ella no lo conoce y por eso quiere ir despacio en su contenido con él.

“Ni te conozco espérate, no voy a cog&%&$ nada más porque sí, por unos pesos contigo, aparte no son mis gustos, Babo no me gusta, no es de mi agrado, no me cae mal y no lo conozco, pero me molesta que las gente dice sus cosas a su conveniencia”, comentó la modelo.

Sin embargo, los usuarios de Internet no coinciden con ella, pues muchos señalaron que en realidad ella le tiene miedo a las perlas de Babo, además de que los cibernautas recordaron en los comentarios que ella sí tuvo un encuentro casual con su fan y hasta sin protección, hecho por el cual ella se defendió.

“Le tiene miedo a las perlas de Babo”, “Prefirió a Santa Fe que a Babo, los dos están para llorar”, “Entonces Babo mintió en la canción de ‘Todas mueren por mí’”, “Dijo el babo un beso nomas ni que fuera chambelán”, “por unos pesos no pero por un tatuaje Sí”, fueron algunos de los comentarios.