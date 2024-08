Karely Ruiz anuncia que está embarazada: 'te amaré por siempre' | FOTO

Karely Ruiz acaba de hacer un anuncio que ha dejado impactados y anonadados a todos sus fans y clientes, pues la reina de OnlyFans anunció que está embarazada y que está más feliz que nunca en su vida.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Karely Ruiz dio a conocer que su útero se encuentra gestando a un bebé, mediante una foto en la que luce un vestido dorado que remarca su panza con un feto en desarrollo.

La famosa acompañó su foto con un emotivo mensaje en el que deja claro que su maternidad es completamente deseada y que el hecho de haberse entrado que se convertirá en madre le trajo a su polémica vida el que es el día más feliz de su existencia, hasta ahora.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre", escribió creadora de contenido erótico.

Como era de esperarse, sus fans le mandaron mensajes de apoyo como: “felicidades bebé”, “Por fin diste la noticia mi bebé, que hermosa noticia y que bendición tan bonita”, “Ya quería que lo dijeras para ver la reacción de much@s”, “felicidades hermosa te amo”, “Acabas de conocer al amor de tu vida” y demás mensaje s de tía católica provinciana.

Asimismo, los fans de Karely Ruiz que también son sus clientes comenzaron a preguntarse qué pasara con el imperio de OnlyFans que ha hecho la famosa en México y si su nueva etapa como madre va a hacer que deje de dedicarse a la creación de contenido erótico explícito con fans y famosos.