Karely Ruiz explota contra los que la atacaron a huevazos y así quedó tras agresión (FOTO)

Karely Ruiz de OnlyFans se presentó el fin de semana en el Carnaval de Guaymas, Sonora, pero la modelo no tuvo buena respuesta y la recibieron a huevazos, por lo que ella explotó contra los que la agredieron.

Todo sucedió mientras Karely Ruiz participaba en el carnaval en un gran carro alegórico. La modelo de OnlyFans usó un micro vestido de color rosa con cristales e iba saludando a sus fans que se reunieron a verla, cuando, de repente, se cayeron varios huevos sobre su cuerpo.

Karely Ruiz se ensució con el líquido y se observa en las imágenes que ella se limpia la parte del escote.

Así reaccionó Karely Ruiz al ataque a huevazos

El día de ayer 19 de febrero, Karely Ruiz reaccionó con un mensaje de broma y escribió en su Facebook: “Ayer en el carnaval me aventaron muchos huevos y no de los que yo quería”.

Sin embargo, la mañana de este lunes 20 de febrero todo cambió y Karely Ruiz respondió a las críticas y a los que le aventaron huevos.

“O sea me tiran, me agreden ¿Qué más sigue? Yo no me meto con nadie, yo fui hacer mi jale y ya, si me pagaron por saludar, estar en el carnaval y listo. Deberás que están dlv todos los que tiran”, señaló la modelo de OnlyFans.

Mensaje de Karely Ruiz a los que le aventaron huevazos Foto: Especial

Asimismo, Karely Ruiz reveló que después de su visita al carnaval le dio una alergia fuerte por todo el cuerpo e incluso mostró imágenes en las que se le ve la piel enrojecida.

Algunos de sus seguidores le comentaron que posiblemente la irritación le haya salido por el estrés que ha vivido últimamente.

Karely Ruiz sufre alergia tras ataque a huevazos Foto: Especial

¿Cuánto cobra Karely Ruiz por presentarse en eventos?

Karely Ruiz se ha presentados en bares y también en fiestas privadas en las que hasta ha bailado en el tubo para consentir al público.

En una entrevista, Karely Ruiz reveló que cobra entre 30 mil hasta 150 mil pesos, según el evento al que vaya a ir.

“Depende del lugar, depende de las horas que esté, depende de las personas, si quieren un show completo (que incluya bailes, música de DJ y animadoras), si solo quieren mi presencia, pero puede variar entre los 30 mil a 50 mil pesos”, explicó en una entrevista.

Karely dijo que, si una empresa quiere contratarla y pedirle un video, le cobra entre 100 mil y 150 mil.