VIDEO. Karely Ruiz llora al conocer a perrito ciego y la tunden por 'falsa': 'Quiere visitas'

La modelo de OnlyFans Karely Ruiz visitó un refugio de perritos al que donó alimento de animales y durante su recorrido por el lugar la influencer rompió en llanto al conocer a un perrito ciego.

Karely Ruiz anunció en sus redes sociales desde hace varios días que tenía la intención de ayudar a refugios de animales y pidió la ayuda de sus fans para encontrar albergues de mascotas para hacerles donaciones.

La estrella de OnlyFans reveló que había algunas transferencias a algunos lugares, pero fue hasta ahora que la influencer por fin se animó a visitar un albergue.

En una publicación de Instagram, la modelo compartió un video de su visita al refugio de perritos, Karley Ruiz llegó acompañada de su hermana y otras personas de su equipo.

En un inicio la estrella de OnlyFans se veía muy feliz de haber ido a visitar el lugar hasta que salieron perritos discapacitados a recibirla. Había un lomito que no podía mover las patitas traseras y otro ciego, que fue el que más conmovió a la influencer.

Karley Ruiz conoció al perrito que no podía ver porque no tenía ojos, y ella lo acarició, pero el can se asustó porque se escuchó un fuerte estruendo, pero la dueña del refugio lo abrazó para calmarlo.

La creadora de contenido para adultos se conmovió hasta las lágrimas, no pudo contener el llanto cuando vio al perrito ciego.

Karely Ruiz donó varios costales de alimento para perros, entre otros artículos para lo lomitos que viven en ese lugar, que son aproximadamente 90.

Critican a Karely Ruiz por ayudar a refugio de perritos

Sin embargo, Karely Ruiz recibió críticas de parte de algunos usuarios de Internet pues la tacharon de “falsa” por llorar por el perrito y le dijeron que solo lo hace por los likes.

“No les creo nada, solo lo hacen para más visitas, solo quieren hacer fama, yo no me creo na'”, “La Karely Ruiz es lo que proclama ser, ella solo va a facturar eso significa que el dinero que donó al refugio le va a ayudar a ella para no pagar los impuestos correspondientes de todo el millonal de dinero que gana”, “Bien dicen lo que haga tu mano derecha no lo tiene que saber la izquierda, sólo quiere vistas y que dejen de atacarla..”, le escribieron los usuarios.

Otros más la acusaron de hacer estas acciones de ayuda hacia los animales para tratar de limpiar su imagen, luego de las críticas que recibió por hacer un video íntimo con Santa Fe Klan, quien es el ex de una de sus mejores amigas.

Karely Ruiz se defiende de ataques

En ese sentido Karely Ruiz se defendió y publicó un mensaje para responderle a los haters.

“No me interesa cambiar el pensamiento de la gente con mis acciones y mucho menos hacer que se olviden de lo que pasó, al final de cuentas me quedo con la satisfacción de que estoy haciendo algo bueno, si la gente quiere seguir ladrando adelante, pero no salen de donde están porque se enfocan en la vida de los demás”, escribió la modelo de OnlyFans.