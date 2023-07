Karol G le manda a Feid un mensaje muy subido de tono en redes: 'tan rica'

Karol G conmocionó a todos cuando se confirmó su romance con Feid, pues los fans perdieron la cabeza y quedaron más que felices por la nueva pareja de cantantes.

Y es que desde que ambos famosos se dejaron ver juntos tomados de la mano en un concierto, los fans no dejan de felicitarlos por la relación, además de generar rumores como el de que Karol G ya estaría embarazada de Feid.

Karol G y Feid. Especial

Karol G está por iniciar una gira por Estados Unidos, con la cual va a promocionar su disco “Mañana será bonito”. Además, es una de las famosas, junto a Billie Eilish, que forma parte de la banda sonora de la película “Barbie”.

Todo ese trabajo no le impide a Karol G disfrutar de Feid y aunque no están juntos en todo momento por sus compromisos laborales, la colombiana no deja de recordarle a su novio que lo ama y que disfruta de los encerrones que se dan.

Actualmente Feid está en Londres, ciudad en la que se tomó una serie de fotos en las que sale con el torso semidesnudo. Las imágenes no sólo despertaron bajas pasiones entre sus fans, sino también en Karol G, quien le mandó un mensajito muy subido de tono.

Las fotos del romance de Feid y Karol G. Especial

La famosa cantante originaria de Medellín le comentó el post a su pareja con un mensajito que hizo o que los fans de ambos dijeron: “¡diablos, señorita!”.

“Esas fotos tan ricas y la distancia no combinan amor”, le escribió Karol G a Feid en Instagram, cosa que desató decenas de comentarios como “El comentario de Karol era lo único que le faltaba a este post”, “Acá los que piensan que la bichota y este men se sacaron la lotería al estar juntos” y “Todos queriendo ver la respuesta de Feid”.