Karol G muestra todas las heridas que sufrió en su épica caída en el escenario (VIDEO)

Karol G se viralizó este fin de semana gracias a la épica y tremenda caída que sufrió en uno de sus shows, motivo por el cual la Bichota mayor mostró a sus fans todas las heridas que quedaron en su cuerpo tras aquel explosivo golpe.

El accidente de Karol G ocurrió durante una de sus presentaciones del “Bichota Tour”, justo cuando estaba cantando el tema “Ahora me llama”.

Karol G portaba un par de botas blancas de tacón, parte del calzado que se quedó atorada en uno de los escalones de la escenografía y, cuando quiso bajar cayó rodando, minetas sus bailarinas continuaban con su coreografía.

"Creo que se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla, me duele todo... Pero nada, ustedes creen que después de haber llenado esta arena por primera vez... Olvídense de lo que pasó, por favor, yo quería que fuera perfecto”, dijo llorando Karol G.

A través de un video que grabó su asistente personal, Karol G mostró a sus fans todas las heridas que sufrió tras su devastadora caída.

Karol G anoche se dio la matada del año, lo increíble que siguió cantando, 😂😂😂😂#playback 😅😅😅 🥴 pic.twitter.com/azcgo1LfUE — Yaruma Flores 🇻🇪 (@yarumaflores) November 27, 2021

En el clip se ve como el sujeto muestra todos los moretones y heridas de la Bichota, entre los cuales destacan una torcedura en el tobillo, una apertura en la rodilla izquierda y lesiones en los brazos.

"Ni esto nos van a detener porque hoy se cae la casa en Puerto Rico, les tengo que decir que la niña de Medellín está intacta y lista para romper", dijo el Asistente de Karol G mientras ella se mostraba feliz.

