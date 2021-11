Karol G sufre épica caída en un concierto y rueda por las escaleras (VIDEO)

Tal parece ser que la Bichota mayor no es inmune a la gravedad, pues Karol G sufrió una épica caída durante un concierto en Miami, la cual ya es viral.

El accidente de Karol G ocurrió durante una de sus presentaciones del “Bichota Tour”, justo cuando estaba cantando el tema “Ahora me llama”.

Karol G portaba un par de botas blancas de tacón, parte del calzado que se quedó atorada en uno de los escalones de la escenografía y, cuando quiso bajar cayó rodando, minetas sus bailarinas continuaban con su coreografía.

Los fans lanzaron un grito de preocupación y Karol G quedó echa bolita en el piso, por lo cual una de sus bailarinas bajó a ver si estaba bien. Pero a los pocos segundos la colombiana se levantó, como toda una Bichota, como si nada hubiera sucedido.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero ¿ustedes creen que después de haber llenado esta Arena por primera vez en mi vida…? Yo quería que fuera perfecto”, expresó después Karol G entre lágrimas.