Kurt Cobain a 27 años de su muerte: 7 cosas que no sabías sobre este ídolo del grunge

Este 5 de abril se cumplen 27 años de la muerte de Kurt Cobain, quien fuera líder de la banda grunge Nirvana, por lo que en redes sociales, usuarios lo recuerdan con frases, canciones y dedicatorias colocando su nombre entre las principales tendencias.

Kurt Donald Cobain (Aberdeen, Washington, 20 de febrero de 1967-Seattle, Washington, 5 de abril de 1994) fue un músico estadounidense, conocido por ser el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana.

7 cosas que no conocías de kurt cobain

1. Fundador de Nirvana

Kurt Donald Cobain formó Nirvana con Krist Novoselic en Aberdeen, Washington, en 1985 y la estableció como parte de la escena musical de Seattle, con su álbum Bleach lanzado por el sello discográfico independiente Sub Pop en 1989.

2. Su amigo imaginario

De chico, Kurt tenía un amigo imaginario llamado Boddah. Sus padres estaban preocupados por este asunto, por lo que le dijeron que se había marchado con su tía, cuando éste ingresó al ejército.

3. Iba a ingresar al ejército

Estuvo a punto de ingresar al ejército, pero a pesar de pasar los exámenes, éste se arrepintió de último momento.

4. En la cima del éxito.

Nevermind se volvió un éxito y lanzó a la banda a un estrellato con el que nunca quiso lidiar, en un primer momento el panorama no era para nada auspicioso. El mismo día en el que el álbum salió a la venta, a Cobain lo desalojaron de su departamento y durante unos días vivió en su auto. Tres meses más tarde, se mudó con Courtney Love al cuarto de servicio del departamento de un amigo.

5. Su colaboración con William Burroughs

Grabó junto al escritor posmodernista William Burroughs, The "Priest" They Called Him, un vinilo en el que Burroughs lee un cuento breve de su autoría sobre un adicto a la heroína que sale en busca de algún dealer en Nochebuena, mientras Cobain musicaliza el ambiente con texturas disonantes de guitarra.

6. Sus obsesiones

Tenía una fijación por la anatomía humana. Estaba obsesionado con los diagramas de fetos y mujeres embarazadas que se utilizan en los consultorios médicos, y solía utilizarlos para hacer collages, como el que se puede ver en la contratapa de In Utero.

7. El misterio de su muerte

Si bien su muerte fue catalogada de suicidio, todavía persisten varios claroscuros que han hecho sospechar a varios de la intervención directa de terceras personas.

AG