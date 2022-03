Lady Gaga anuncia su gira mundial "Chromatica Ball Tour" ¿Viene a México?

La cantante Lady Gaga anunció su gira mundial Chromatica Ball Tour, en la que visitará diversas ciudades del mundo, sin embargo, la también actriz dejó fuera a Latinoamérica y a México de su tour.

A través de sus redes sociales Lady Gaga publicó la lista de fechas y ciudades que va a recorrer en el 2022 para promocionar su disco de Chromática, el cual no pudo tener gira anteriormente debido a la pandemia.

Lady Gaga visitará París, Toronto, Nueva York, Estocolmo, Los Ángeles, Dallas Chicago, entre otros lugares del mundo.

17 de julio - Düsseldorf (Alemania)

21 de julio - Estocolmo (Suecia)

24 de julio – París, (Francia)

26 de julio - Arnhem (Países Bajos)

29 de julio - Londres, (Reino Unido)

30 de julio - Londres, (Reino Unido)

Agosto 6 – Toronto

Agosto 8 – Washington

Agosto 11 – East Rutherford (Nueva Jersey)

Agosto 15 – Chicago

Agosto 19 – Boston

Agosto 23 – Dallas

Agosto 26 – Atlanta

Septiembre 8 – San Francisco

Septiembre 10 – Los Ángeles

¿Por qué Lady Gaga no viene a México y Latinoamérica?

Los fans de Lady Gaga estaban esperando que entre las fechas de la gira de Chromatica se mencionara a México y Latinoamérica, sin embargo, no se contempló esta parte del mundo.

Hasta el momento Lady Gaga no ha anunciado los motivos por los que no complacerá a sus fanáticos latinos con su show, pero los seguidores de la actriz y cantante reaccionaron con memes tristes y enojados porque no podrán verla este año.

Yo viendo que Lady Gaga no agregó a México en las fechas para el Chromatica Ball Tour.#ChromaticaBallTour#ChromaticaBall pic.twitter.com/8UVIQpbPTb — David;⚡️ (@GAGAXBTS) March 7, 2022

KR