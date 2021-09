Laura Bozzo reaparece en redes y revela por qué está prófuga: "Siento no haber cumplido"

La conductora de televisión Laura Bozzo apareció en redes sociales y publicó un mensaje en el que dijo que lamenta no haber cumplido con las autoridades.

La presentadora peruana está acusada de fraude fiscal, luego de que vendiera un inmueble embargado por el SAT, el cual ella había entregado a las autoridades como garantía de una deuda.

El juez le dio un plazo para que ella llegara por su propia voluntad al reclusorio de Santiaguito en Almoloya de Juárez. La conductora no se presentó y posteriormente el juez solicitó a la Interpol emitir la ficha roja para dar con la presentadora.

Pero Laura Bozzo promovió un amparo para evitar ser detenida, sin embargo, la condición era que pagara 300 mil pesos y entregara su pasaporte, pero la peruana no se presentó y la orden de aprehensión se volvió a hacer efectiva.

¿Qué dijo Laura Bozzo en redes sociales?

Laura Bozzo publicó un mensaje en Twitter en el que lamentó no haber podido entregarse ante las autoridades mexicanas, sin embargo, dijo, lo hizo porque pensó que tenía como plazo tres años y por sus problemas de salud.

“Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada el SAT quiere que pague como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”, se lee en el mensaje de Twtter.

Tuit de Laura Bozzo Foto: Especial

Con el final del mensaje Laura Bozzo da a entender que está dispuesta a pagar el adeudo que tiene con las autoridades del SAT.

Hoy se dio a conocer que perdió la demanda contra Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación, por lo que se espera que a la conductora se le imponga una sentencia económica.