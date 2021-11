Laura Bozzo rompe el silencio tras problemas legales: "Voy a regresar a la televisión" (VIDEO)

Laura Bozzo reapareció en las redes sociales, luego de que se diera a conocer que la conductora peruana ya no cuenta con una orden de captura, tras haber pagado a las autoridades mexicanas.

La presentadora de televisión publicó un video en su cuenta de Instagram en la que dijo que extrañó a su público, por lo que tiene ganas de volver a la televisión con el formato de Laura en América.

“Me conocen de hace 30 años y les prometo que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original de Laura en América, pero modernizado con todo lo que son las redes sociales y el Internet, hay muchas cosas que he estado pensando en estos meses que tengo que arreglar”, dijo Laura Bozzo en el video.

La peruana señaló que su público es la razón por la que sigue en pie. “Los que me quieren y los que no me quieren son la razón de mi vida, los que me dan la fuerza para combatir la depresión que he sufrido toda mi vida”, explicó.

Laura Bozzo reveló que ha vivido momentos dolorosos durante estos meses que estuvo huyendo de la justicia.

“Los he extrañado con toda mi alma, he pasado por momentos tan dolorosos, pero gracias a dios ya salió la resolución de la suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez y apersonarme en el juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron”, dijo.

Laura Bozzo tendrá una serie biográfica

Laura Bozzo fue entrevistada en el programa “El Chismorreo” y ahí se le preguntó que en dónde estuvo escondida estos meses, a lo que la conductora dijo que no podía revelar información, ya que se la va a reservar para su serie biográfica.

