¿Qué le pasó a Daniel Bisogno? ¿Qué enfermedad tiene?

Daniel Bisogno, conductor de ventaneando, estaría hospitalizado en terapia intensiva, así se reportó en redes sociales.

La periodista María Luisa Valdés Doria reveló que el presentador está internado, muy grave, a causa de un choque séptico.

“Daniel Bisogno desgraciadamente está en terapia intensiva, tiene choque séptico. Esperemos se recupere pronto y que dios lo saque adelante”, fue el mensaje que escribió la periodista en su cuenta de X, antes Twitter.

¿Qué enfermedad tiene Daniel Bisogno?

Según María Luisa Valdés Doria, Daniel Bisogno estaría grave de salud a causa de un choque séptico que es una grave condición que se produce cuando una infección en todo el cuerpo lleva a que se presente presión arterial baja peligrosa.

Según el sitio web de top doctores “esta afección puede producirse por cualquier tipo de bacteria. El cuerpo responde de manera inflamatoria a las toxinas, lo que puede provocar daños en los órganos”, en cualquier órgano como el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado, los intestinos, etcétera.

Cabe recordar que el 29 de mayo pasado se dio a conocer que Daniel Bisogno estaba hospitalizado, e igualmente en terapia intensiva, a causa de que se le reventaron las várices esofágicas.

Reportan que Daniel Bisogno está muy grave en terapia intensiva Foto: Especial

“¿En qué consistió? en que muy lamentablemente se le reventaron una várices del esófago para lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar aquellas varices que se reventaron y empezar a ligar las varices que estaban a punto de reventarse", dijo Pati Chapoy en ese entonces.

El conductor de Ventaneando se recuperó y regresó al programa de Ventaneando a contar cómo logró sobrevivir a la muerte.

¿Es cierto que Daniel Bisogno tiene VIH?

Cuando Daniel Bisogno volvió a Ventaneando le dio una entrevista exclusiva a Pati Chapoy, en la que le contó cómo fue su calvario, tras reventársele las várices esofágicas.

En ese momento el presentador contó que se había hecho pruebas de VIH y que el resultado lo había tenido muy estresado, pues una de ellas salió positiva.

El conductor se realizó la prueba porque pasó por una temporada de problemas de salud, en el que los estudios que se realizaba salían con las defensas muy bajas. Todo esto a raíz de que bajó drásticamente de peso.

Al principio sus médicos pensaron que se trataba de amibas, pero le pidieron que se hiciera un ultrasonido de hígado y una prueba del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Bisogno asistió a una clínica con poca gente a hacerse la prueba, esto para no llamar la atención y fue ahí donde salió un falso positivo.

Te puede interesar ¿Cuál es el verdadero estado de salud de Daniel Bisogno?

“Me la hice en ese momento [la prueba] y entonces era de ínfima categoría, le echan la gota y me dice el que atendía ‘para nosotros eso es positivo’. En ese momento me solté a llorar... le habló al doctor y me dice ‘¿en qué momento te dije que te fueras hacer la prueba ahí? Esas pruebas son de ínfima categoría’, me dijo ‘ven mañana y te haces la prueba aquí'”, relató el presentador.

Bisogno dijo que fue con su médico a hacérsela prueba de VIH y tras un fin de semana de estar dudando si saldría positivo, llegó el resultado que aseguraba que no tenía VIH: “Me hago la prueba y salió no reactivo, no tenía nada… me suelto a llorar”, dijo.