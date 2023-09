Lefty SM lanzaría un álbum nuevo a finales de este año; 'quiero que la gente sepa quién soy'

Recientemente se dio a conocer que el rapero mexicano Lefty SM fue asesinado en su domicilio en Zapopan, Jalisco. A través de redes sociales, su pareja negó que se tratara de un asalto, como se dio a conocer en un principio y reveló que el músico estaba por lanzar nuevo material.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó en un comunicado que todo sucedió la noche de 2 de septiembre cerca de las 22.50 horas, cuando tres sujetos armados ingresaron al domicilio del cantante en Avenida la Cima en la colonia del mismo nombre en Zapopan, Jalisco.

Según el informe de las autoridades, los sujetos agarraron a Lefty SM y trataron de sacarlo de su casa, al no conseguirlo se desataron las detonaciones de arma de fuego y los agresores huyeron del lugar.

Sin embargo, de acuerdo con María Isabel, pareja de Lefty SM, se trató de un atentado en contra del músico: "En realidad te fueron a matar, mi amor. Pinche gente envidiosa, mi amor, tú trabajaste mucho por cumplir tu sueño", señaló.

"Estabas tan emocionado por "Por mi México Remix" y sobre todo por tu disco que ya habías terminado", agregó la mujer, quien concluyó el mensaje señalando: "Tú nunca abriste la puerta ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la 2da planta".

Hace unas semanas, en La Razón entrevistamos a Lefty SM y el cantante nos platicó sobre su nuevo remix. “Por mi México”, el tema que lanzó Lefty Sm junto a Santa Fe Klan, hoy cuenta en plataformas como Spotify con más de 154 millones de reproducciones y se ha convertido en un himno del rap en muchas partes de México y Estados Unidos.

El rapero lanzó un remix de ese tema con colaboraciones de C-Kan, Dharius, Davo y Neto Peña, además de un nuevo videoclip. Señaló que estaba muy emocionado por esta nueva versión y esperara que así nueva gente lo reconociera.

“Es una canción que se volvió un himno y que me gusta un chingo. Poder hacerle video me emociona, mucha gente no sabe quién soy, nomás han escuchado la canción y ya quiero que la gente sepa quién soy”, dijo.

Al final de la entrevista el rapero confirmó que tenía nuevo material y que esperaba que viera la luz a finales de este año: "Ahorita estamos aquí dándole promo a la canción de 'Por mi México', que sale el 25 de agosto, de ahí pa' delante estoy pensando en sacar un disco, yo creo que para finales de año. Un álbum de puras canciones yo solo", reveló el rapero.

