León Larregui se rapa y la gente se burla de él: 'le quitaron las pulgas' (FOTO)

León Larregui es conocido, además de por ser el líder de Zoé, por ser un meme andante, pues se volvió un ícono de la cultura del "shitpost" en internet desde aquellos ayeres en el que lo entrevistaron cuando estaba ebrio y se lo estaba llevando la patrulla.

Desde entonces, la gente siempre comparte las interacciones que tiene con él en redes sociales y en la vida real, las cuales no dejan de sorprender y sacar risas por lo random que puede llegar a ser, como la vez que un fan contó que le pidió una foto cuando se lo encontró y el famoso literal le regaló una imagen que sacó de la bolsa de su chamarra.

Ahora, León Larregui, tras haber preocupado a sus fans luego de compartir una serie de tuits donde denunciaba que le habían pegado en Francia, compartió cómo quedó tras cambiar radicalmente de look, pues se rapó la melena desaliñada por la que era conocido.

Fue a través de sus redes sociales que el cantante compartió una selfie en la que se le ve viajando dentro de lo que parece ser un tren, mientras presume su cabeza rapada mientras tira rostro.

“50 in to the unknown!!” fue le mensaje con el cual acompañó su foto, lo cual se traduce, si no le sabes al inglés, a “50 hacia lo desconocido”, pues el famoso tiene esa edad.

Obviamente los fans le comentaron su foto a León Larregui y no dudaron en trollearlo ni echarle cábula, pues saben que es muy random y, aunque sea medio gruñón, soporta.

"Así le hicieron a mi perrito cuando tenía pulgas", "muy anticonstitucional tu corte", "Apenas harás tu servicio militar mi León?", "Ya estás en tu etapa de Britney rapada?", "aparte de q te golpearon tamban te raparon?", "Ya se le resbala el piojo", "Ni modo banda los franceses lo raparon, se viene la guerra de los pasteles 2.0: ahora es personal" y "pelón Larregui", le dijeron.