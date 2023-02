Livia Brito llora y asegura que nunca habló mal de los mexicanos: "Yo me crie aquí" (VIDEO)

La actriz Livia Brito lloró y en medio del llanto recordó que ella no habló mal de los mexicanos y que, por el contrario, dijo que solo tiene amor por México.

Livia Brito ofreció una entrevista a Yordi Rosado, quien le preguntó si fue cierto que ella habló mal de los mexicanos, ya que se dice que una mujer que fue testigo de la agresión de la actriz y su novio a un fotógrafo, aseguró que la cubana se expresó mal de los mexicanos y dijo que “ya estaba harta de los mexicanos”.

Livia Brito niega que haya hablado mal de los mexicanos

La protagonista de “La piloto” le dijo a Yordi Rosado con lágrimas en los ojos que eso no era cierto y que cuando la señora le preguntó que si no era mexicana, Livia Brito le respondió que “soy más mexicana que el nopal”.

“Yo lo que dije y cito las palabras. Me dijo: ‘tú no eres mexicana, ¿verdad’?, y le dije llorando: ‘señora, yo soy más mexicana que el nopal, llevo muchos años, yo me crie aquí’”, recordó Livia Brito.

La actriz señaló que le ha dolido mucho que le dijeran “balsera, regrésate a tu país”, ya que ella no decidió la situación por la que pasa su país de origen.

Asimismo, Livia Brito mencionó que los mexicanos viven una situación parecida, ya que viajan a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

“Nos olvidamos que todos tenemos problemas y que uno migra de su país para tener una mejor vida y por eso se esfuerzan los mexicanos en otro país y le mandan tanto dinero a su familia. Midan sus palabras porque duelen”, dijo la actriz en medio de lágrimas.