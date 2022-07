Livia Brito ataca a presunta víctima de secuestro de su novio: "Usa mi nombre para ser famoso"

Livia Brito salió a defender a su novio Mariano Martínez del asesor de imagen Kike Hernández, quien lo denunció por presuntamente haberlo secuestrado y amenazado con armas; la famosa afirmó que el denunciante es un mentiroso y que se quiere hacer publicidad con ella.

Fue a través de sus historias de Instagram que Livia Brito afirmó que lo dicho por Kike Hernández son calumnias que la afectan a ella.

EL NOVIO DE LIVIA BRITO... MARIANO MARTÍNEZ, venezolano de 23 años radicado en México, exstreeper y ahora entrenador personal, fue acusado por un ESTILISTA de haberlo secuestrado por más de 6 horas, donde fue humillado y amenazado de muerte. El ESTILISTA logró escapar. 😱😱 pic.twitter.com/jrdQJWXfuw — Doña Carmelita (@CarLon_2020) July 7, 2022

“Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando, justamente voy a comenzar a checar qué está sucediendo”, inició en su video.

Livia Brito sugirió no estar enterada de cómo es la denuncia en contra de su novio y afirmó que no conoce a Kike Hernández, lo cual está fuera de lugar pues el asesor de imagen nunca mencionó conocerla a ella.

“Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama, no es mi stylist, nunca lo contrate, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram, nunca crucé palabra con él ni en las redes sociales ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando. Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso”, externó la cubana.

Asimismo, Livia Brito tachó a Kike Hernández de oportunista pues considera que sólo está denunciando a su pareja por secuestro para ganar seguidores.

“Hago del conocimiento público que esta persona está mintiendo al decir que fue contratado para ser mi stylist, no fue contratado por mí ni por nadie cercano a mí. Usar el nombre de una persona pública para hacer esta clase de declaraciones y mentir para generar contenido y tener pantalla es un delito”, agregó.

“Le pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema y que dejen de mencionarme en este caso donde no tengo absolutamente nada que ver”, finalizó Livia Brito.