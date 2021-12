Livia Brito revela que la hicieron "pagar derecho de piso" en su televisora

Livia Brito se ha convertido en una de las actrices más polémicas que laboran en México, pues la ocasión en la que golpeó a un fotógrafo está lejos de ser olvidada; y ahora, la cubana emitió unas fuertes declaraciones al señalar que en su televisora le hicieron "pagar derecho de piso”.

Así lo afirmó Livia Brito en entrevista con el programa Pinky Promise, emisión en la que también reveló que José Ron y Eduardo Santamarina han sido los actores que mejor la han besado.

Livia Brito afirmó que tras terminar su carrera en Administración de empresas ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa y que al inicio le costaba llorar en escena.

"Ahorita ya no tanto, al principio sí era demasiado el nervio, o sea, llorar, era Dios, mío, yo decía: '¿Cómo lloro? No me salen las lágrimas', entonces me quedaba despierta hasta las cuatro de la mañana repasando la escena una y otra vez, y cuando llegaba el momento de hacer la escena me quedaba de la patada, entonces llegaba a la casa y lloraba, y yo decía: '¿por qué chingados lloro ahorita?'", dijo Livia Brito.

La cubana también señaló que todo artista debe pagar cuando comienza a trabajar en Televisa y recordó que, cuando grabó su primer proyecto, la floor manager la trataba mal.

"Me hicieron pagar derecho de piso. Me acuerdo que tenía una escena de traje de baño y el floor manager era en ese momento una mujer, me acuerdo perfectamente y lo digo aquí públicamente: 'Te pasaste'", dijo.

"Ella vendía cosas, bufandas, gorros y no sé qué tanta cosa, pero yo no tenía dinero ni siquiera para comer, entonces como yo no le compraba cosas, tenía una escena en todo el día y me acuerdo que llegué a las 7 de la mañana y me puso mi cena hasta las 9 de la noche", añadió Livia Brito.

rc