Lizbeth Rodríguez anuncia que se va a casar con ¿Celia Lora? | FOTO

Lizbeth Rodríguez dejó con la mandíbula hasta el piso a sus más de 10.9 millones de seguidores en Instagram, pues la famosa conocida por la turbia frase “¿ustedes son pareja?” anunció que se va a casar con ¿Celia Lora?

Y es que la famosa influencer que se hizo conocida por el ahora mediocre canal de Badabun compartió una serie de fotografías en las que celebró junto a sus seres queridos su compromiso.

Lizbeth Rodríguez compartió que fue a las trajineras de Xochimilco con sus amigos a echar fiesta loca en las trajineras, lugar en el que una persona muy especial para ella decidió pedirle matrimonio.

Fue el jueves 15 de agosto cuando la famosa creadora de contenido de OnlyFans compartió la noticia a sus fans, lamentablemente no se va a casar con Celia Lora, sino con un random que aparentemente la tiene bien enamorada.

En las fotos se ve el momento o exacto en el que su pareja se arrodilló en la orilla de una trajinera, sacó un anillo de compromiso del bolsillo de su pantalón y le pidió matrimonio hasta que el divorcio los separe.

Lizbeth Rodríguez aceptó la propuesta y selló la propuesta con un tierno abrazo y un romántico beso, mientras que sus amigos presenciaban todo.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron con cábula, recordándole que presumió hace tiempo que según amaba a Celia Lora.

“Tienes que hacer un video checándole el celular antes de la boda”, “Celia Lora es fan de su relación”, “Imagínate proponerle matrimonio y que después tu pareja suba fotos presumiendo en lencería”, “no que era lencha?”, “Mientras no cierres OnlyFans, te deseo suerte, Lizbeth” y “Tienes que hacer un video checándole el celular antes de la boda”, le dijeron.

Lamentablemente, se desconoce hasta ahora la identidad del futuro esposo de Lizbeth Rodríguez, pues nunca antes lo había presumido o sugerido que tenía pareja masculina.