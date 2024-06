Lolita Ayala reaparece en misa de Talina Fernández y preocupa por ir con oxígeno (FOTOS)

El pasado viernes 28 de junio se cumplió el primer aniversario luctuoso de Talina Fernández, por lo que la familia que le queda, pues recientemente murió su hijo Pato, decidió recordarla cristianamente con una misa a la cual asistió la icónica Lolita Ayala, quien preocupó a todo el mundo pues asistió conectada al oxígeno, lo cual ha hecho que muchos se pregunten respeto a su estado de salud.

La misa se celebró en la parroquia Santa Teresita Niña de Jesús en la Ciudad de México y lugar al que llegó Lolita Ayala, quien fue íntima amiga de Talina Fernández por 64 años.

Lo que preocupó a los asistentes y a los fans fue que Lolita Ayala tuvo que ingresar a la iglesia con la ayuda de sus acompañantes, un bastón y mientras tenía conectada un oxígeno para ayudarle a su respiración.

Esto ha preocupado mucho a los fans de Lolita Ayala, pues nesto demuestra que su estado de salud no habría mejorado.

Cabe recordar que en el 2015, Lolita Ayala sufrió un brutal accidente aéreo pues el helicóptero en el que viajaba se desplomó a los 40 metros de altura y el impacto resultó en diversas lesiones que la famosa ex presentadora de tv sigue cargando hasta la fecha.

demás, en una entrevista que ofreció a “De Primera Mano”, Lolita Ayala contó que el accidente aéreo le dejó varias lesiones en su columna: "Me explotó una vértebra, me lastimé la columna, la caída inició a 40 metros de altura, empezó a dar vueltas el helicóptero, me di un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento.", detalló.

"Me pusieron unas varillas, 8 tornillos, placas; la rehabilitación tomó semanas, pero regresé a trabajar a los dos meses. Actualmente, tengo un poco de molestia, no puedo agacharme, no volteo, camino y hago todo de los males, el menor", detalló posteriormente al programa “Venga la Alegría”.

Sumado a esto, en el 2021 sufrió una caída en su casa, donde se lastimó el fémur y la cadera, lo que derivó en que Lolita Ayala empezara a usar bastón y silla de ruedas para poder caminar.