Lucero afirma que no se va a retirar: "quiero seguir muchos años más"

Tal parece ser que habrá Lucero para mucho rato, pues la cantante reveló que no tiene intensión de retirarse y que busca encantar a su público todo lo que pueda.

Así lo dijo en un video que subió a su canal de YouTube, espacio en el que Lucero habló sobre su el futuro de su carrera.

“Quiero tener tiempo para seguir trabajando, seguir disfrutando de la música, la actuación, los espectáculos. Quiero dar lo mejor de mí para el público y quiero estar siempre con salud y tener tiempo para seguir disfrutando de todo. Nunca quedarme en el mismo lugar pensando: lo he hecho todo, no creo que necesite nada más. No, quiero seguir, quiero seguir muchos años más", dijo.

Asimismo, Lucero señaló que "me siento muy orgullosa de ser mexicana, me gusta México y hablar de mi país de una manera hermosa, de una manera que a la gente le guste más México, que quiera ir, aprender sobre las tradiciones”.

“Cantar con mariachi es un placer total para mí porque amo mucho la música mexicana, cuando canto en mis shows, la primera parte es con balada, pop con los músicos y la segunda parte es con mariachi. A la gente le gusta mucho cuando canto música mexicana porque está en mi corazón, es algo que no todos los cantantes pueden hacer y yo puedo", abundó.

"Cuando comencé con el mariachi y a la música mexicana no pensé que al público le gustara tanto. Tengo planes de grabar más canciones en portugués, visitar Latinoamérica haciendo shows", finalizó Lucero.