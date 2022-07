Mijares confiesa que Lucero lo regañaba por hacer esto en la cama

Mijares y Lucero, pese a ya estar divorciados, son el matrimonio más estable y sano de la farándula mexicana, motivo por el cual el cantante reveló qué era lo que hacía en la cama que ponía furiosa a la artista y que incluso le generó problemas en su luna de miel.

Lucero y Mijares estuvieron casados 14 años y engendraron a Lucerito Mijares; por ello, en entrevista con Alberto Peláez, el cantante confesó qué cosa ponía de malas a su ex cuando estaban en la cama.

Durante la charla, Mijares detalló cómo fue su matrimonio con Lucero y confesó que la artista lo regañaba porque en la cama dormía con muchas almohadas.

“Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada entre las piernas”, contó.

Agregó que Lucero se enojó por ello y le dijo que el cojín parecía “la Muralla China”, a lo que Mijares añadió que “el chiste es estar cómodo, haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés”.