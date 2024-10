Lucía Méndez confiesa que tiene un crush con El Canelo: 'No se me va vivo'

Lucía Méndez acaba de dejar claro que es toda una asaltacunas y amante del colágeno, pues la actriz de 69 años reveló que le encanta Saul “El Canelo” Álvarez, de tan sólo 43 años, y afirmó que si el boxeador hubiera existido cuando ella era joven, se lo hubiera “merendado” en un rito repleto de pasión.

En una entrevista que le ofreció a la prensa de farándula durante la alfombra roja de la serie de Hulu "La Máquina", Lucía Méndez dio a conocer que tiene un crush con el boxeador, a quien admira por sus triunfos y, especialmente, por su físico trabajado.

Específicamente, fue el programa chicano y de latinos en Miami “Hoy Día” el que dio a conocer el video en el que la famosa actriz emitió sus escandalosas y candentes declaraciones. Lucía Méndez le dejó claro a las cámaras de la emisión que, si ella y El Canelo se hubieran coincidido cuando ella era más joven, y si el boxeador hubiera nacido 20 años antes, le hubiera declarado su amor y deseo por él.

"Yo dije que, si El Canelo hubiera estado cuando yo era joven no se me va vivo", afirmó Lucía Méndez, sugiriendo que, en sus años mozos, donde ponía el ojo ponía la bala, amatoriamente.

No obstante, Lucía Méndez remarcó que jamás tendría un amorío con un cazado, pues eso fue una de las valiosas lecciones que le enseñó su difunto padre. Además, remarcó que actualmente si el boxeador fuera soletero, tampoco saldría con él, pues ella ya no es joven.

“No, no, adulterio no, mi papá me dijo un día: nunca un casado hija, porque el día que tú andes con un casado, esas lágrimas de esa mujer las vas a pagar tú, nunca andaré con un casado, nunca... Aclaro que sí él hubiera estado en mi vida cuando yo era joven, no ahorita, no vayan a hacer un chisme", finalizó Lucía Méndez.