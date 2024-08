Lucía Méndez presume su cara totalmente rejuvenecida y los fans no lo creen: 'rola el skin care' | VIDEO

Lucía Méndez dejó a todos sus fans completamente anonadados, pues la famosa actriz se dejó ver con el rostro completamente rejuvenecido, por lo que todos sus seguidores le pidieron que compartiera todo lo que se hizo para verse así de bien.

La última vez que Lucía Méndez dio de que habar fue hace unos meses cuando estrenó su show de cabaret, el cual gustó a algunos pero que desató críticas en quienes no son sus fans, pues señalaron que la famosa carece de energía en el escenario y que no se movía mucho, pero remarcaron que aún así lo hacía mejor que Irina Baeva como Aventurera.

Ahora, a través de TikTok se viralizó una entrevista que dio Lucía Méndez al doctor Fernando Cherizola, el cual en su perfil señala que es especialista en arreglitos estéticos de la cara. En la charla, la famosa habló de su salud y otros temas que quedaron en segundo plano, pues los reflectores y comentarios se los llevaron la cara de la actriz.

Y es que, de acuerdo con los usuarios de redes, Lucía Méndez, quien tiene 69 años, se ve mejor que en años y afirmaron que su cara se ve rejuvenecida, casi al grado de como era antes de los problemas que carcomieron su nariz.

"Lucía Méndez, se ve hermosa!", “rola la rutina de skin care Lucía”, "Se ve hermosa!!!", "Las manos reflejan su verdadera edad...envejecer no es malo...al contrario es la etapa donde se refleja la sabiduría", "Que se hizooo", "Ahora se le ve mejor", "Dios el mejor resultado q he visto" y "Si se hizo cirugía o no la verdad se ve muy bien está guapísima", le comentaron los fans.

La reacción de los fans hacia el rostro de Lucía Méndez contrasta mucho con las que ha tenido Ninel Conde, pues a ella le piden que se deje de operar la cara e inyectar botox, entre otras cosas cómicas pero hirientes.