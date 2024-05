Se burlan de Lucía Méndez y Mariana Ochoa por cómo cantan en inglés: 'les urgen clases'

Lucía Méndez y Mariana Ochoa fueron severamente criticadas y víctimas de las burlas inmisericordes de los internautas, pues los fans se mofaron de ellas por su forma de cantar en inglés, al grado de mandarlas a tomar unas clases del idioma.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a Lucía Méndez y a Mariana Ochoa interpretando algunas canciones inglés frente a sus respectivos públicos, aunque cada una en momentos y lugares diferentes.

En el clip se ve contentas a ambas famosas cantar con emoción y felicidad ante sus fans; sin embargo, esto no la salvó de las críticas de los internautas, quienes se burlaron de la manera en la que pronuncian las palabras en inglés.

El video, que fue compartido por la tuitera de farándula La tía Sandra, los internautas sacaron todo el veneno y despotricaron en contra de Lucía Méndez y Mariana Ochoa, dejándoles comentarios en los que señalaron que Ochoa ni siquiera se tomó la molestia en aprenderse la letra de su canción, además de que afirmaron que Lucía Méndez estaba haciendo playback.

"Les urgen unas clases a las dos, qué horror", "Primero que Lucia cante y no haga playback, segundo, que Mariana se aprenda la pin***letra", “me da la impresión que ninguna de las dos se saben las canciones por eso les sale tan mal el inglés", "En este round, ganó la Méndez porque ella sí se aprendió la letra y un artista por educación, se la aprende. Te quedas sin tus 5 marianita".

"Pero Mariana sí está cantando en inglés, Lucía bueno... creo que más que aprender inglés debería meterle más ganas, tiene una cara de 'a qué hora se acaba está ching****", "Mariana cambio completamente la canción, se la inventó en ese momento", "Que primero tomen clases de canto y después de coreano y ahí vamos viendo" y "Lucía Méndez no canta, nunca ha cantado. Mariana Ochoa no se aprendió la letra o no sabe inglés", criticaron.