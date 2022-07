Luis Miguel es captado con una nueva mujer en una playa de Miami (VIDEO)

Luis Miguel está nuevamente dando de qué hablar, pues fue captado junto a una misteriosa mujer en una playa de Miami.

Y es que no “El Sol” no solo fue visto con una nueva conquista, sino que también destacó que su look lo hace ver mucho más joven y hermoso.

Fue la influencer Yael Sandler quien captó a Luis Miguel en Miami y compartió las pruebas a través de sus historias de Instagram

En el video, Luis Miguel aparece de espaldas con una camisa color azul claro y un traje de baño, mientras que la mujer que lo acompaña va toda de negro y con sombrero, para pasar desapercibida.

La apariencia rejuvenecida de Luis Miguel desató la euforia entre los fans, quienes dejaron comentarios como: “Luis Miguel otra vez se ve como Luis Miguel”, ¿“Alguien tiene dato del cirujano de Luis Miguel? Es para una amiga” y “El sol lleva una bocina para escuchar al Sol”.