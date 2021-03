"Luis Miguel: la serie": revelan grabación de Luisito Rey antes de su muerte

A pocos días de que se estrene la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”, salió a la luz una grabación en la cual Luisito Rey, padre del cantante, habla de su vida antes de morir.

Fue la periodista Claudia de Icaza quien dio a conocer el audio; explicó que éste fue grabado algunos meses antes de que Luisito Rey muriera a causa de una neumonía fulminante.

Luisito Rey y Luis Miguel Especial

Asimismo, De Icaza aseguró obtuvo el audio lo obtuvo de una entrevista que le hizo a la última pareja del cantante español, Yolanda Mingo Gallego.

¿Qué dijo Luisito Rey antes de morir?

En la grabación, el padre de Luis Miguel reflexiona respecto a la creación musical y la fe.

“No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr… La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos en nuestras manos la credibilidad”, expresa Luisito Rey con una voz debilitada.

“Este barco no se puede hundir, está lleno de amor, porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad. Esos cuatro marineros, vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que hace posiblemente 500 años hizo algo similar, sin luz, por eso se confundieron los marineros, pero llegaron a puerto”, agrega.

Asimismo, Claudia de Icaza dijo que Luisito Rey pensaba regresar a la música, por lo que grabó la canción 'No me arrepiento'.