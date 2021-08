 Luisito Comunica se queja de los altos costos de las pruebas COVID:  "Es un negociazo"

El famoso youtuber Luisito Comunica se quejó en redes sociales de los altos costos de las pruebas COVID en México, aseguró que los laboratorios tienen un “negociazo” con las pruebas de PCR y antígenos.

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica platicó con sus millones de seguidores acerca de los costos de las pruebas COVID y es que el influencer se realizó una antes de irse de viaje con su novia.

“De verdad estamos hablando que en tierras mexicanas una prueba PCR te cuesta arriba de tres mil pesos y una de antígenos, unos 300 pesos. No lo sé, he visto muchos laboratorios en muchos países y me pone a pensar que es un tremendo negocio, el negocio de la década”, dijo el influencer.

Luisito Comunica se queja de las pruebas COVID Foto: Especial

Luisito Comunica dice que la prueba varía en la técnica, ya que algunos dejan el isopo 15 segundos dentro de la nariz, mientras que en otras solo entra y sale rápidamente.

Luisito Comunica se va de viaje

Después de quejarse de los altos costos de las pruebas COVID, Luisito Comunica se fue de viaje, en Instagram compartió videos de lo caótico que fue su llegada al aeropuerto para tomar un avión.

Posteriormente Lusito Comunica publicó imágenes dentro del avión a punto de despegar, aunque no ha revelado su destino.