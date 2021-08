Lyn May revela la verdad de su embarazo: "Hay que reírse de algo"

La vedette Lyn May confesó que su embarazo es falso y que todo se trató de una broma con la que busca hacer sentir mejor a la gente.

Lyn May ofreció una entrevista para la sección Gente de un periódico de circulación nacional y ahí habló sobre su supuesto embarazo.

La vedette dijo que ella misma maneja su cuenta de Instagram y que de repente se le ocurren cosas para publicar.

“Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente", contó Lyn May.

Te puede interesar Lyn May confiesa que desenterró a su esposo muerto (VIDEO)

"Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: 'bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'", señaló la vedette a la publicación.

Lyn May dice que espera los resultados de embarazo

Lyn May ofreció otra entrevista para el programa de Chisme No Like en la que en medio de risas comentó que se hizo un estudio para saber si era solo un retraso en su periodo o si realmente estaba embarazada.

Los conductores trataron de que Lyn May dijera algo más, incluso le preguntaron si quería que fuera niño o niña, si ya sabía el nombre, pero la vedette solo se rió y dijo que mejor le preguntaran del reality en el que participa en Venga La Alegría.