Magaly Chávez es una de las ex novias más conocidas del actor famoso Alfredo Adame, quién es conocido por su forma de ser tan polémica ,sus declaraciones sin filtro y no llevarse bien con las personas de su pasado. En esta ocasión durante el podcast de Un Tal Fredo, la famosa desenmascaró una vez más a Adame y dio a conocer cómo fue su relación con él la cual inició, de acuerdo con la mujer, de manera repentina en búsqueda de limpiar la imagen del actor, cosa que buscaba conseguirse a través de una relación falsa con Chávez,

Magaly Chávez habla de Alfredo Adame en el podcast de Un Tal Fredo

Magaly Chávez relata a un talfredo que a ella la buscaron mientras Alfredo Adame se encontraba en una situación difícil, ya que su mala fama lo hacía no poder encontrar trabajo. Así fue como, segun ella, comenzaron una relación falsa ante los medios, donde solo se veían para grabar supuestas citas, pero fue posteriormente que el ex piloto buscó conocer de otra manera a la mujer, aunque habría sido rechazado; sin embargo, la actriz asegura que no dejaba de criticarla.

te puede interesar Cancelan a Anette Cuburu ¿Podria dejar La Casa de los Famosos 2024 por lo que hizo?

Así era la relación de Magaly Chávez con Alfredo Adame

Magaly Chávez explica que en un inicio, cuando conoció a Alfredo Adame, le pareció un hombre caballeroso, a pesar de que en su primera cita se negó a pagar el precio de una botella y en su lugar, decidió pedir un refresco y una botella de agua para ella. Sin embargo, asegura que el momento en el que dijo "sí está loco", fue cuando Adame se había peleado con los abogados de Carlos Trejo y él estaba centrado en la viralidad de las redes sociales.

Entonces fue cuando el actor le mostró una pistola. "Casi me bajo" explica Magaly "y yo dije 'no la vaya a disparar aquí contra mi'... Sí está loco; tener una pistola... me imagino que no tiene permiso" explica y asegura que fue entonces cuando buscó reducir las veces que lo veía. Sin embargo, se reunieron nuevamente cuando le pidió ser su novia frente a las cámaras y después le pidió andar. Cabe destacar que desde que le pidió andar frente al público, ella asegura que pensaba en cómo alejarse de él sin que le afectara.

"Pensé que me iba a pegar" confiesa respecto a un momento en un reality show con el actor, donde después de que él apagara un fuego que ella prendió para cocinar, comenzó una acalorada discusión que llegó a los gritos y donde tuvo que intervenir el resto de los participantes; asegura que entonces pensó "que venga yo a aceptar estas jaladas de este señor. De alguien que no soporto, que no quiero" y asegura que desde ahí, lo comenzó a rechazar bastante más.

¿Alfredo Adame se inventó que Magaly Chávez era trans?

Uno de los temas más polémicos con respecto a la relación entre Magaly Chávez y Alfredo Adame fue que por un tiempo el actor dio a entender que la joven era trans y que su relación había terminado debido a que ella jamás le había confesado esta verdad hasta que se enteró por otros motivos; sin embargo durante el podcast magal y desmiente esto.

"¿Qué otra cosa se inventó? Que soy transexual" puntualiza "lo entiendo, entiendo que nunca le di nada, nunca le di entrada, pero esto me suena a un chico de secundaria" señala y asegura que en lugar de ofenderse, el más afectado fue él, quien recibió cantidades masivas de odio en redes sociales por parte de la comunidad LGBT+.