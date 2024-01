Mamá de Poncho de Nigris dice que su ex nuera mató a Toño de Nigris: 'le valió su salud'

Leticia Guajardo, la mamá de Poncho de Nigris, anda bien filosa y ahora acusó a su ex nuera Sonia Guerra de haber matado a su hijo Antonio de Nigris, pues afirmó que obligó al futbolista a realizar acciones que mermaron su salud, lo cual provocó su deceso.

Esto lo dijo la señora luego de que Poncho de Nigris la atacó diciéndole que es una mujer intolerante para la mayoría de su familia y que esa es la razón por la que está sola en la vida.

Asimismo, Poncho de Nigris reveló que se alejó de su mamá porque presuntamente habla mal de todos y porque no quiere a sus nueras, especialmente la viuda del fallecido futbolista Toño de Nigris.

"Y por qué está sola, porque a todos critica, a todos responde, a tocos ataca. Yo la voy a mantener, toda la vida. No tengo problema. También con mis cuñadas les tiraba (...) Se peleaba con todos (...) En redes sociales se pone a hablar mal de nosotros y dice cosas o se pone a llorar y se pone así, entonces la gente va con nosotros y nos tira caca y nos dicen que ustedes son muy malos con su mamá, muy malos conceptos", dijo el ex participante de “La casa de los famosos México”.

Ante ello, Leticia Guajardo salió a demostrar que Poncho tiene toda la razón y se puso a tirarle a Sonia Guerra porque supuestamente ella provocó la muerte del futbolista, pues según ella su hijo era sano antes de conocerla.

La señora afirmó que ella lo habría matado al obligarlo a jugar cuando sabía que ya no estaba bien de su salud (murió a consecuencia de un infarto), esto con la intención de que siguiera generando dinero.

“Yo no lo maté, yo lo entregue vivo, sano, a la esposa, yo no tuve la culpa de que él se muriera, fue ya la esposa y el doctor y a la esposa le valió madr** su salud, ella prefirió que siguiera jugando por dinero y así es, lo mató, lo animó a arriesgar su vida y no duró nada mi niño”, sentenció la mamá de Poncho de Nigris.