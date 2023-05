Mamás pasan un inusual 10 de mayo

La película ¡Hasta la Madre! del Día de las Madres, protagonizada por Anette Michel y Leticia Huijara, muestra ambas caras de la moneda de ser mamá, cuando se disfruta y cuando de plano se quiere huir por lo difícil y cansada que resulta la maternidad.

“Todos partimos de la base de que nos gusta ser mamás, que es un algo que se disfruta muchísimo, pero la película también pone el ojo sobre lo difícil, lo cansado que es, que de pronto quieres huir de ahí”, afirmó en entrevista con La Razón Leticia Huijara.

La cinta, que se estrena hoy en Prime Video, es una divertida comedia en la que dos madres Esmeralda (Anette Michel) y Rosa (Leticia Huijara) se ven envueltas en toda una serie de situaciones el Día de la Madre que las hace huir de su familia y pasar esta fecha de una manera totalmente inusual. La primera representa a una mamá perfeccionista y hogareña, mientras que la segunda, a una mujer que detesta esta festividad y que no se queda callada.

En el largometraje dirigido por Javier Colinas, Esmeralda espera con ansias el Día de las Madres, pero un suceso dentro de su familia convierte esa festividad tan especial para ella en todo un desastre que la llevará a reflexionar sobre la maternidad.

Vas A ser madre toda tu vida, porque tengan la edad que tengan tus hijos no dejas de preocuparte, ocuparte; se cae un alfiler y te despiertas

Anette Michel, Actriz

“Me encantó interpretar a Esmeralda, me pareció divertido meterme en los zapatos de esta mujer que quiere que todo sea perfecto, que todo vaya muy bien, que le da mucha estabilidad a su vida, su familia, pero de otra manera como que le falta más vida, lo que le sobra a Rosa”, resaltó en entrevista con este diario Michel.

La actriz compartió que hay puntos en los que se sintió identificada con su personaje, sobre todo en lo hogareña. “Esmeralda se parece mucho a mí en que es muy de su casa, me gusta mucho estar en casa, para mí la comida y la mesa son momentos sagrados para conversar, compartir, transmitir amor, esa parte que es tan importante para ella también lo es para mí; y hay muchas otras cosas que no se parecen a mí”, contó.

Para Leticia Huijara, Rosa representa a una buena parte de las mexicanas que tienen que salir adelante con sus hijos solas.

“Al salirse del estereotipo retrata muy bien a una franja muy amplia de mamás del país, esta mamá que sale adelante sola, y que seguramente eso templa su carácter, porque ha tenido que resolver todo ella, y cómo se resuelve todo sola, rapidito”, afirmó Huijara.

La actriz comentó que disfrutó de la desfachatez de esta mamá que representa en el filme que, confesó, le divirtió mucho durante el rodaje.

“A mí me encanta la imperfección, que miente madres, que se queje, que enfrente la vida como lo hace, de una manera muy frontal, como mirando al toro a los ojos, toda esta relación tan honesta que tiene con los hijos, no les esconde cosas, no les quiere decir que el mundo es distinto del que mundo es”, apuntó.

Aunque Huijara se sintió más identificada con Esmeralda, encontró una similitud con Rosa en la forma de desacralizar todo.

“Mi ser mamá no se parece a Rosa en el sentido de que sí soy muy meticulosa siendo mamá, soy la mamá que llega a las once de la noche del llamado y se pone a pelar pepinito para que mañana lleve el niño algo sano, pero sí me identifico mucho con ella en el sentido de que desacralizo todo, yo me río en los velorios para que me entiendas”, concluyó la actriz.